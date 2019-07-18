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Чотири крутих серіали, які не можна пропустити
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Якщо усі ваші улюблені серіали скінчилися, не засмучуйтеся. Ловіть добірку яскравих та неординарних серіалів цього літа.
Пастка-22
1944 рік, тренувальна база ВПС США. Головний герой, Йо-Йо, з нетерпінням чекає, коли його норма вильотів буде виконана, щоб він міг піти в запас. От тільки нормативна планка постійно підвищується. Йо-Йо вирішує прикинутися психом, щоб "відкосити". Але начальство переконане: якщо хочеш бути подалі від війни, значить, ти абсолютно нормальний.
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Потішно спостерігати за хитрощами Йо-Йо, як і за бюрократичною машиною в дії. Військовий гумор.
Чорнобиль
Серіал гнітючий і лякаючий, як і сам історичний факт, але при цьому неймовірно цікавий. Так, є художня вигадка – наприклад, деякі персонажі. Але серіал і не заявлений як документальний. Обов'язково до перегляду, якщо ще не встигли подивитися.
Мертвий для мене
Дві жінки, які пережили втрату близьких людей, стають подругами, щоб справлятися зі скорботою разом. Методи у них своєрідні, зате ефективні. І у дамочок все йде добре, поки сюжет не переходить в детективне русло, а дружба не стає загрозою для життя.
Любов смерть і роботи
Перевертні і американська армія, Гітлер і мобільний додаток, йогурт при владі, Дракула і космічна ферма, стрибки в часі, а ще цивілізація в холодильнику і, звичайно, котики... Серіал нестандартний, яскравий, зроблений круто! Епізоди тривають від 6 до 20 хвилин, кожен (ну або майже кожен) з таким смисловим навантаженням, що навіть не віриться, як авторам вдалося впихнути все це в такий малий хронометраж.
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