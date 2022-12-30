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З прийдешнім Новим роком 2023 – найкращі привітання з наступаючим
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Новий 2023 рік уже на порозі й нехай він для українців буде переможним! Настав час вітати рідних та друзів з прийдешнім святом! Підготували для вас найкращі привітання у прозі, віршах, смс та картинки з наступаючим Новим роком Водяного Кота (Кролика).
Оскільки зараз багато українців перебувають на відстані один від одного й не мають змоги особисто зустрітися чи зателефонувати й привітати усіх з прийдешнім Новим 2023 роком, тож радимо у цей час не оминати увагою близьких та рідних – надішліть їм вітання від щирого серця з побажаннями злагоди, добробуту й, звичайно ж, нашої Перемоги!
Тут більше: Привітання з Новим роком 2023 у віршах – оригінальні віршовані побажання
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:
Привітання з наступаючим Новим роком у віршах
***
Рік Новий приносить нам не лише дарунки,
А й забарвлені морозом вікна в візерунках!
Нехай 2023 мине в обіймах та цілунках,
А все погане й зле віднесе разом у клунках!
***
В рік прийдешній з Новим щастям,
Привітаємо ми вас!
Щоб здійснилися всі мрії,
А цілий рік був в ейфорії!
***
З прийдешнім роком вас вітаю,
Ось він стукає до нас.
Нехай збуваються всі побажання,
Що згадали в слушний час.
***
Чарівне свято – Новий рік,
Він постукає до нас ось-ось.
Нехай він нам щастя принесе,
А старий рік – погане забере.
Нехай буде багато сміху,
Удачі та успіху,
І нехай мрії збуваються,
І світ вам посміхається!
***
Ще трохи, ще трішки...
І тихо постукає в віконце
Рік прийдешній. Він новий!
І запах у кімнаті ялиновий,
І вогники гірлянди яскраві,
І передчуття подарунків –
Все це про свято!
Так нехай збуваються мрії!
Всіх благ, добра, тепла, удачі,
Здоров'я, а до нього на додачу
Заряду бадьорості та сил.
Щоб рік лише щастя приносив!
***
З Новим роком прийдешнім!
Нехай він буде приголомшливим:
Щедрим, родючим, щирим
І фінансами насиченим.
Нехай задумане збудеться,
Неприємне забудеться,
Щастя, радість збільшаться...
Нехай вдало пазли складуться!
***
Рік Новий вже у дорозі,
А старий вже на порозі,
Ми його проведемо,
І сердечно подякуємо,
За все добро, що в нім було,
І що гірше не було.
А Рік новий попросимо,
Принести нам все, що хочемо.
***
Рік прийдешній на порозі,
Повний різних сподівань,
Зустрічаймось, там де друзі,
Серед радості й вітань!
Щоб було все у достатку,
В Році новому у нас,
Загадаємо бажання,
Щоб здійснилися у раз!
***
Рік кота до нас іде,
Хай з котом дари несе,
Щоб врожай рясних плодів,
Збагатили всіх братів.
Щоб достаток, як у нірку,
Занесе до нас в домівку.
Негаразди та журби
Всі згризе до кожухів.
Буде рік новий щасливий
І для всіх миролюбивий!
***
З прийдешнім роком вас вітаю!
Хай у хаті буде лад,
Хай удача розквітає,
Буде грошей снігопад,
Будуть добрими сусіди
Та весела вся рідня.
Щоб щастило щосили
В році новому щодня!
***
Щастя бажаємо вашому дому
У році прийдешнім, у році Новому
Хай зорі та місяць, і сонце
Щедро освітлюють ваше віконце.
Хай до вас доля ласкавою буде
Зле хай минає, добро хай прибуде.
Всім вам в любові й здоров'ї прожити
Добра і достатку багато нажити!
Побажання у прозі з прийдешнім Новим роком
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Нехай 2023 рік запам'ятається усім нам здійсненням головного бажання українців – Перемогою та миром на нашій вільній землі! Бажаємо у Новому році обійняти всіх своїх рідних та близьких! Неодмінно подякуйте тим, хто боронить наше небо та наші кордони, адже завдяки цим людям ми можемо святкувати прихід Нового року!
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З Новим роком, що настає! Бажаю в рік, що минає, великий лопатою разом зі снігом закинути всі невдачі, біди та тривоги. Бажаю в новий рік крокувати впевнено, красиво, натхненно, весело. Нехай новий рік подарує тільки щастя і радість, нехай кожен його день буде яскравим, вдалим і добрим! Здоров'я і миру, багатства і любові, частих свят і справжніх чудес!
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Вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Нехай він принесе вам так багато радості, щоб вона не поміщалася в серці, так багато грошей, щоб вони не вміщалися в вашому гаманці, і таке умиротворення, яке змушує жити та насолоджуватися! Нехай збудуться ваші найзаповітніші мрії в прийдешньому році, хай не буде образ і розчарувань, а тільки посмішки, натхнення, найбільші успіхи та найвищі досягнення і в роботі, і в особистому житті!
***
У ці останні години року, що минає, не забудьте розставити крапки, подякувати за хороші та погані дні всім, хто був поруч, сказати "я люблю тебе" тим, кого любите, і "прощай" тим, з ким прийшла пора розлучитися. І головне, не забувайте мріяти, жити, любити, бути щасливими та боротися за досягнення своїх цілей. З прийдешнім Новим роком, нових вражень, чудових моментів, грандіозних досягнень і виконання всіх бажань, а також здоров'я й удачі!
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Вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю веселої підготовки до свята без особливої метушні, з яскравими вогнями гірлянд! Нехай все погане забудеться, нехай все хороше обов'язково трапиться в Новому році. Від щирого серця бажаю миру, щастя, достатку і здоров'я! Нехай прийдешній Новий рік буде сповнений чудесних подій, чарівних подарунків і приємних сюрпризів!
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Від щирого серця вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю зустріти його в колі сім'ї та дорогих серцю людей, з великою радістю і чудовим настроєм. Нехай в прийдешньому році у всіх справах тебе супроводжує успіх, робота приносить задоволення, а добробут множиться. Бажаю міцного здоров'я і найщирішої любові!
***
З наближенням Нового року відчувається незвичайне диво! У вікнах будинків горять яскраві вогники, вдягнена ошатна ялинка і віє затишком і теплом. Тому хочу побажати, щоб в Новому році кожен твій день був наповнений чарами, будинок був затишним і теплим, а життя грала яскравими фарбами! Нехай всі мрії, загадані під бій курантів, обов'язково збуваються, а щастя ніколи не покидає твій дім!
***
Старий рік завершує свою ходу! Він не поспішаючи йде, зігнувшись під вагою подій, які робили його щасливим і не дуже, яскравим і радісним, важким і щасливим, повним різних сюрпризів і пригод. Але на зміну йому, стрімко летить молодий, енергійний і повний життя Новий рік. Нехай він принесе з собою тільки щастя і добробут. Нехай він проноситься легко і яскраво. Нехай в ньому не буде місця смутку, біді та печалі. Бажаю тільки успіхів, здійснення всіх задуманих планів і добрих відкритих сердець. З прийдешнім!
***
Настає Новий рік – це ще один новий шанс для кожного з нас. Шанс виправити старі помилки, почати життя з чистого аркуша, пробачити образи та відпустити негатив. Я хочу побажати всім легкості, терпіння, спокою, сімейного щастя і матеріального добробуту! Будьте щирими, чуйними та доброзичливими! Пам'ятайте, що добро завжди повертається і перемагає зло. Нехай в прийдешньому році до вас повернеться все ваше добро і переможе труднощі й тяготи життя! З новим роком!
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Вітаю з прийдешній Новим роком! Бажаю, щоб разом зі святом у двері постукали щастя, достаток, мир і любов. Бажаю, щоб цей рік був успішним, добрим, щасливим та вдалим. Бажаю, щоб всюди супроводжували велике везіння і чудове натхнення.
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Нехай прийдешній Новий рік буде сповнений величезного щастя, безмежної любові, фінансового добробуту та яскравих успіхів! Бажаю, щоб всі твої мрії здійснювалися в новому році! Нехай життя буде сповнене приємних несподіванок, щирих посмішок, радісних зустрічей і безкорисливого добра! Бажаю святкового настрою, величезного щастя і сталевого здоров'я! Нехай всі заповітні мрії збудуться в цю казкову ніч!
Короткі СМС поздоровлення з наступаючим НР
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З Новим 2023 роком, який вже стоїть на порозі й готовий заступити на зміну попередньому року! Нехай прийдешній рік принесе в домівки українців мир та нашу Перемогу! Бажаю, щоб 2023 минув під жовто-блакитним стягом, тихим небом та на вільній землі!
***
Вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю, щоб всі негаразди та турботи залишилися в році, що минає. Нехай Новий рік увійде в наше життя бурею позитивних емоцій, радості та бажань, які втіляться у життя. Бажаю всім здоров'я, любові, достатку і неймовірних вражень від кожного прийдешнього дня!
***
Нехай прийдешній Новий рік принесе тільки щастя, удачу і позитив! Бажаю сталевого здоров'я, море щирих посмішок і безмежної любові! Нехай це чудове свято буде сповнене приємних сюрпризів!
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З прийдешнім Новим роком! Нехай він неодмінно принесе з собою удачу, радість, здоров'я і багато приємних зустрічей. Бажаю, щоб у новому році збулися найзаповітніші бажання, щоб кожен день був наповнений щастям, і не залишилося місця для смутку. І, звичайно, я бажаю гори подарунків.
***
З прийдешнім Новим роком! Щиро бажаю, щоб він був наповнений несподіваними подарунками, позитивними емоціями та світлими миттєвостями. Нехай це казкове свято принесе у ваше життя зміни на краще, чудеса, радості та виконає найфантастичніші мрії!
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Новий рік – це як чиста сторінка в книзі. Так нехай у вас вона буде розписана щастям, радістю, здоров'ям і любов'ю! З прийдешнім!
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Напередодні прекрасного свята, я бажаю вам, скоріше розправитися з усіма поточними справами, залагодити всі проблеми, розв'язати всі питання та увійти в Новий, щасливий, радісний і вдалий рік з чистим серцем і легкою душею. З прийдешнім святом!
***
Вітаємо вас з наближенням радісного, доброго, чарівного свята – Нового року! Нехай цей рік стане низкою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром і вірою в краще!
***
Вітаю з Новим роком, що надходить! Нехай він буде незабутнім, наповнений яскравими фарбами, позитивними емоціями, добрими людьми, успіхом в кар'єрі та стабільністю в сім'ї.
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З прийдешній Новим роком! Нехай ваш рік буде радісним. Здоров'я і любові, як можна більше. Нехай у всіх справах до вас приєднається удача і везіння!
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З Новим роком, що настає! Бажаю, щоб у наступні 365 днів збулися найсвітліші надії, відбулися грандіозні щасливі події та трапилися чарівні чудеса. Нехай Новий рік принесе натхнення, неймовірні ідеї, добрі зустрічі та тисячі незабутніх радісних миттєвостей!
Картинки про прийдешній Новий рік Кота (Кролика)
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