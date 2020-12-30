З прийдешнім Новим роком 2021! Найкращі привітання з наступаючим святом

Новий 2021 рік уже на порозі, тож час вітати рідних та друзів з прийдешнім святом! Підготували для вас найкращі привітання у прозі, віршах, смс та картинки з наступаючим Новим роком.

Оскільки зараз багато передсвяткових турбот, то залишається зовсім мало часу, щоб особисто зустрітися або зателефонувати та привітати усіх з прийдешнім Новим 2021 роком! Не оминайте увагою близьких – надішліть їм побажання від щирого серця.

Тут більше: Привітання з Новим роком українською

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***

В рік прийдешній з Новим щастям,

Привітаємо ми вас!

Щоб здійснилися всі мрії,

А цілий рік був в ейфорії!

***

З прийдешнім роком вас вітаю,

Ось він стукає до нас.

Нехай збуваються всі побажання,

Що згадали в слушний час.

***

Чарівне свято – Новий рік,

Він постукає до нас ось-ось.

Нехай він нам щастя принесе,

А старий рік – погане забере.

Нехай буде багато сміху,

Удачі та успіху,

І нехай мрії збуваються,

І світ вам посміхається!

***

Ще трохи, ще трішки...

І тихо постукає в віконце

Рік прийдешній. Він новий!

І запах у кімнаті ялиновий,

І вогники гірлянди яскраві,

І передчуття подарунків –

Все це про свято!

Так нехай збуваються мрії!

Всіх благ, добра, тепла, удачі,

Здоров'я, а до нього на додачу

Заряду бадьорості та сил.

Щоб рік лише щастя приносив!

***

З Новим роком прийдешнім!

Нехай він буде приголомшливим:

Щедрим, родючим, щирим

І фінансами насиченим.

Нехай задумане збудеться,

Неприємне забудеться,

Щастя, радість збільшаться...

Нехай вдало пазли складуться!

***

Рік Новий вже у дорозі,

А старий вже на порозі,

Ми його проведемо,

І сердечно подякуємо,

За все добро, що в нім було,

І що гірше не було.

А Рік новий попросимо,

Принести нам все, що хочемо.

***

Рік прийдешній на порозі,

Повний різних сподівань,

Зустрічаймось, там де друзі,

Серед радості й вітань!

Щоб було все у достатку,

В Році новому у нас,

Загадаємо бажання,

Щоб здійснилися у раз!

***

Рік бика до нас іде,

Хай з биком дари несе,

Щоб врожай рясних плодів,

Збагатили всіх братів.

Щоб достаток, як у нірку,

Занесе до нас в домівку.

Негаразди та журби

Всі згризе до кожури.

Буде рік новий щасливий

І для всіх миролюбивий!

***

З прийдешнім роком вас вітаю!

Хай у хаті буде лад,

Хай удача розквітає,

Буде грошей снігопад,

Будуть добрими сусіди

Та весела вся рідня.

Щоб щастило щосили

В році новому щодня!

***

Щастя бажаємо вашому дому

У році прийдешнім, у році Новому

Хай зорі та місяць, і сонце

Щедро освітлюють ваше віконце.

Хай до вас доля ласкавою буде

Зле хай минає, добро хай прибуде.

Всім вам в любові й здоров'ї прожити

Добра і достатку багато нажити!

***

З Новим роком, що настає! Бажаю в рік, що минає, великий лопатою разом зі снігом закинути всі невдачі, біди та тривоги. Бажаю в новий рік крокувати впевнено, красиво, натхненно, весело. Нехай новий рік подарує тільки щастя і радість, нехай кожен його день буде яскравим, вдалим і добрим! Здоров'я і миру, багатства і любові, частих свят і справжніх чудес!

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Вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Нехай він принесе вам так багато радості, щоб вона не поміщалася в серці, так багато грошей, щоб вони не вміщалися в вашому гаманці, і таке умиротворення, яке змушує жити та насолоджуватися! Нехай збудуться ваші найзаповітніші мрії в прийдешньому році, хай не буде образ і розчарувань, а тільки посмішки, натхнення, найбільші успіхи та найвищі досягнення і в роботі, і в особистому житті!

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У ці останні години року, що минає, не забудьте розставити крапки, подякувати за хороші та погані дні всім, хто був поруч, сказати "я люблю тебе" тим, кого любите, і "прощай" тим, з ким прийшла пора розлучитися. І головне, не забувайте мріяти, жити, любити, бути щасливими та боротися за досягнення своїх цілей. З прийдешнім Новим роком, нових вражень, чудових моментів, грандіозних досягнень і виконання всіх бажань, а також здоров'я й удачі!

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Вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю веселої підготовки до свята без особливої ​​метушні, з яскравими вогнями гірлянд! Нехай все погане забудеться, нехай все хороше обов'язково трапиться в Новому році. Від щирого серця бажаю миру, щастя, достатку і здоров'я! Нехай прийдешній Новий рік буде сповнений чудесних подій, чарівних подарунків і приємних сюрпризів!

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Від щирого серця вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю зустріти його в колі сім'ї та дорогих серцю людей, з великою радістю і чудовим настроєм. Нехай в прийдешньому році у всіх справах тебе супроводжує успіх, робота приносить задоволення, а добробут множиться. Бажаю міцного здоров'я і найщирішої любові!

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З наближенням Нового року відчувається незвичайне диво! У вікнах будинків горять яскраві вогники, варто ошатна ялинка і віє затишком і теплом. Тому хочу побажати, щоб в Новому році кожен твій день був наповнений чарами, будинок був затишним і теплим, а життя грала яскравими фарбами! Нехай всі мрії, загадані під бій курантів, обов'язково збуваються, а щастя ніколи не покидає твій дім!

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Старий рік завершує свою ходу! Він не поспішаючи йде, зігнувшись під вагою подій, які робили його щасливим і не дуже, яскравим і радісним, важким і щасливим, повним різних сюрпризів і пригод. Але на зміну йому, стрімко летить молодий, енергійний і повний життя Новий рік. Нехай він принесе з собою тільки щастя і добробут. Нехай він проноситься легко і яскраво. Нехай в ньому не буде місця смутку, біді та печалі. Бажаю тільки успіхів, здійснення всіх задуманих планів і добрих відкритих сердець. З прийдешнім!

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Настає Новий рік – це ще один новий шанс для кожного з нас. Шанс виправити старі помилки, почати життя з чистого аркуша, пробачити образи та відпустити негатив. Я хочу побажати всім легкості, терпіння, спокою, сімейного щастя і матеріального добробуту! Будьте щирими, чуйними та доброзичливими! Пам'ятайте, що добро завжди повертається і перемагає зло. Нехай в прийдешньому році до вас повернеться все ваше добро і переможе труднощі й тяготи життя! З новим роком!

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Вітаю з прийдешній Новим роком! Бажаю, щоб разом зі святом у двері постукали щастя, достаток, мир і любов. Бажаю, щоб цей рік був успішним, добрим, щасливим та вдалим. Бажаю, щоб всюди супроводжували велике везіння і чудове натхнення.

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Нехай прийдешній Новий рік буде сповнений величезного щастя, безмежної любові, фінансового добробуту та яскравих успіхів! Бажаю, щоб всі твої мрії здійснювалися в новому році! Нехай життя буде сповнене приємних несподіванок, щирих посмішок, радісних зустрічей і безкорисливого добра! Бажаю святкового настрою, величезного щастя і сталевого здоров'я! Нехай всі заповітні мрії збудуться в цю казкову ніч!

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Вітаю з прийдешнім Новим роком! Бажаю, щоб всі негаразди та турботи залишилися в році, що минає. Нехай Новий рік увійде в наше життя бурею позитивних емоцій, радості та бажань, які втіляться у життя. Бажаю всім здоров'я, любові, достатку і неймовірних вражень від кожного прийдешнього дня!

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Нехай прийдешній Новий рік принесе тільки щастя, удачу і позитив! Бажаю сталевого здоров'я, море щирих посмішок і безмежної любові! Нехай це чудове свято буде сповнене приємних сюрпризів!

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З прийдешнім Новим роком! Нехай він неодмінно принесе з собою удачу, радість, здоров'я і багато приємних зустрічей. Бажаю, щоб у новому році збулися найзаповітніші бажання, щоб кожен день був наповнений щастям, і не залишилося місця для смутку. І, звичайно, я бажаю гори подарунків.

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З прийдешнім Новим роком! Щиро бажаю, щоб він був наповнений несподіваними подарунками, позитивними емоціями та світлими миттєвостями. Нехай це казкове свято принесе у ваше життя зміни на краще, чудеса, радості та виконає найфантастичніші мрії!

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Новий рік – це як чиста сторінка в книзі. Так нехай у вас вона буде розписана щастям, радістю, здоров'ям і любов'ю! З прийдешнім!

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Напередодні прекрасного свята, я бажаю вам, скоріше розправитися з усіма поточними справами, залагодити всі проблеми, розв'язати всі питання та увійти в Новий, щасливий, радісний і вдалий рік з чистим серцем і легкою душею. З прийдешнім святом!

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Вітаємо вас з наближенням радісного, доброго, чарівного свята – Нового року! Нехай цей рік стане низкою щасливих і радісних днів, наповнених любов'ю, добром і вірою в краще!

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Вітаю з Новим роком, що надходить! Нехай він буде незабутнім, наповнений яскравими фарбами, позитивними емоціями, добрими людьми, успіхом в кар'єрі та стабільністю в сім'ї.

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З прийдешній Новим роком! Нехай ваш рік буде радісним. Здоров'я і любові, як можна більше. Нехай у всіх справах до вас приєднається удача і везіння!

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З Новим роком, що настає! Бажаю, щоб у наступні 365 днів збулися найсвітліші надії, відбулися грандіозні щасливі події та трапилися чарівні чудеса. Нехай Новий рік принесе натхнення, неймовірні ідеї, добрі зустрічі та тисячі незабутніх радісних миттєвостей!

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