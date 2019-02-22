З нагоди ювілею Mini підготувала колекцію аксесуарів

У цьому році британському виробникові автомобілів бренду Mini виповнюється 60 років, у зв'язку з цією подією була підготовлена колекція аксесуарів під назвою "Mini 60 Years Lifestyle".

До колекції відноситься різноманітний спортивний одяг, випущений для чоловіків, жінок, а також дітей, що має фірмовий логотип бренду Mini". Кожен любитель британської марки може підібрати собі комплект, різного кольору і дизайну. Представлено головні убори, футболки, куртки, спортивні штани, шкарпетки, кросівки, кеди і багато іншого, що стосується елементів гардероба.

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Mini 60 Years Lifestyle

Mini 60 Years Lifestyle

Крім цього, марка "Mini" не обійшла стороною і любителів помандрувати. Спеціально для таких клієнтів пропонуються набори мандрівника: сумки для продуктів, валізи і парасольки, виконані у фірмових відтінках зеленого або жовтого кольорів.

Не обділили увагою і любителів пограти в теніс. У колекції є пляжний тенісний комплекс з яскравими кораловими кульками. Ну і, звичайно ж, великий вибір іграшок для дітей клієнтів.

Керівництво британської компанії сподівається, що колекція аксесуарів "60 Years Lifestyle», випущена до 60-ти річного ювілею марки, буде хорошим подарунком клієнтам. Крім цього, вона стане у нагоді в поїздках на авто.

Mini 60 Years Lifestyle

Mini 60 Years Lifestyle

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