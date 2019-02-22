Kia привезе до Женеви стильний електричний шоу-кар

Компанія Kia показала перше зображення електричного концепту, за допомогою якого бренд розповість про емоційний похід до електрифікації. При погляді на шоу-кар "частішає пульс", заявляє шеф-дизайнер Kia Motors Europe Грегорі Гійом.

Стиль концепту розроблений європейським центром дизайну Kia у Франкфурті. Гійом пояснює, що автомобільний дизайн – це щось захоплююче і приголомшливе, і немає ніяких причин міняти підхід до розробки стилістики тільки через те, що машина стала електричною.

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На фотографії можна побачити автомобіль з розширеними колісними арками, "м'язистим" капотом, логотипом, що світиться та незвичайною головною оптикою. Інформації про силову установку поки немає.

Тизерне фото нового KIA

Крім електричного шоу-кара, Kia покаже у Женеві позашляхову версію Kia Ceed – Xceed. Напередодні компанія опублікувала в мережі ранній ескіз новинки, але також не розкрила ніяких деталей про новинку.

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