З морозом, але без снігу: якою буде погода в Україні 1 грудня

Початок зими увірветься в Україну зі значним зниженням температури вночі, але вдень ситуація трохи покращиться. Детальний прогноз на 1 грудня по містах читайте далі.

1 грудня, у четвер, середня температура вдень втримається на рівні від -4 до +1. І це після нічних заморозків до -5-10 у Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. За словами синоптика Наталки Діденко, очікується доволі вітряна погода зі штормовими поривами.

І ще: Погода у грудні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Антициклони Erik та Gordon зумовлять на значній частині континентальної Європи суху погоду, включно, звичайно, з Україною.Тому комунальникам сніг чистити не треба, як і найближчі кілька днів. Хіба прибирати з узбіч, якщо десь лежить. Зі зміцненням морозу посилиться ожеледиця на дорогах та тротуарах – дуже обережно ходіть та кермуйте! Київ зустріне зиму відчутним морозом, передбачається -6-9 градусів. Вдень у четвер очікується 0-2 градуси морозу. Опадів 1-го грудня не буде, – додала вона.

Прогноз погоди на 1 грудня по містах України:

Читайте також: Магнітні бурі у грудні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні