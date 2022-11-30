Погода у грудні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у грудні, у перший місяць зими. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у грудні 2022.

Вже відомий прогноз погоди на грудень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що грудень буде дещо відрізнятися від попередніх років. Кліматична характеристика грудня загалом буде коливатися у межах середньомісячних показників, проте з похибками в різні сторони. Тож цьогорічний перший місяць зими не принесе неочікуваних сюрпризів.

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Середня місячна температура повітря у грудні становитиме 3° морозу до 2° тепла, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів. Ці показники майже у всіх областях у межах кліматичної норми цього місяця, проте у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях це на 1-1.5° вище за норму. Абсолютний максимум температури повітря в Україні у грудні був 10-18° тепла, а абсолютний мінімум – 24-32° морозу.

Щодо опадів, то місячна кількість очікується у межах 34-78 мм, а в гірських районах 81-105 мм. Ці показники вищі за норму, і вищі, ніж попереднього місяця – 100-120% норми.

Також синоптики прогнозують, що погода у грудні 2022 року буде не надто приємною – сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь.

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