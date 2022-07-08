З молотка пустять рідкісний VW Golf з 80-х: таких усього 71 штук

Один з 71 екземпляра Volkswagen Golf продають на британському аукціоні. Йдеться про рідкісну модель G60 із потужним мотором. Дивіться, як виглядає автомобіль.

Як пише 4 Star Classics, наприкінці 80-х років компанії Volkswagen представила форсовану версію моделі Golf. Новинка одержала позначення G60 Limited. Під капотом хетчбека – 16-клапанний компресорний двигун потужністю 210 к.с.

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Крім потужного двигуна автомобіль оснастили фірмовою повнопривідною трансмісією від Golf Syncro. За даними виробника, спорткар здатний розганятися до 100 км/год за 6 секунд, що для того часу було дуже хорошим показником.

Зовнішньо впізнати версію G60 Limited можна по синій окантовці облицювання радіатора, 15-дюймовим ажурним легкосплавним дискам BBS RM, а також фірмовим логотипам моделі. G60 Limited були випущені виключно з лівим розташуванням керма.

Зараз же один із 71 екземплярів виставлений на продаж. На його одометрі всього 108 900 км. Крім цього, машина збереглася в хорошому стані як усередині, так і зовні. За раритет просять 98 тисяч доларів.

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