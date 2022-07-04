Tesla Semi у роботі: дивіться на відео, як електрична вантажівка виконує доставку

Електричну вантажівку Semi у Tesla анонсували ще в 2017 році. Відтоді тягач так і не поставили на конвеєр, однак машина уже виконує деякі вантажні перевезення. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Так, на сторінці Tesla Charging у Twitter опублікували ролик, на якому показали Tesla Semi у роботі. Як видно з кадрів, електровантажівка транспортує фірмові зарядні термінали компанії на знамениту кільцеву гоночну трасу Mazda Raceway Laguna Seca, що в Каліфорнії.

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На причепі вдалося розмістити два модулі Supercharger по чотири стійки потужністю 250 кВт у кожному.

Ймовірно, цим відео компанія вирішила нагадати про свій довгоочікуваний тягач. Нагадаємо, що серійне виробництво моделі цього року так і не розпочнеться. Водночас до кінця року компанія планує зібрати партію вантажівок. За інформацією американських ЗМІ, прототипи будують на заводі Tesla у Неваді. Для їхньої зарядки там вже встановлено першу станцію Megacharging.

Installing pre-assembled Superchargers at Laguna Seca pic.twitter.com/TZ9DkwTpqM — Tesla Charging (@TeslaCharging) June 29, 2022

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