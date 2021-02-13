До Іспанії повернули викрадений 187 років тому артефакт

Фрагмент дерев'яного фриза був повернутий в архітектурно-парковий ансамбль Альгамбра в іспанському місті Гранада через 187 років.

Декоративну дерев'яну панель довжиною 226 сантиметрів вивіз з Альгамбри англійський письменник Річард Форд, відомий своїми книгами про Іспанію. Він двічі зупинявся в палаці Парталу, під час подорожі по Іспанії в 1830-1833 роках. В одне з таких перебувань мандрівник вирізав дерев'яний фрагмент палацового декору і повіз із собою.

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Нащадки письменника, брати Френсіс і Річард Форди, зв'язалися з працівниками палацового комплексу, щоб повернути артефакт в Гранаду. Радіовуглецеве датування підтвердило, що фриз був зроблений на початку XIV століття. Реставраторам належить очистити і відновити декоративну панель, після чого відсутній фрагмент повернеться на своє законне місце під стелею.

Палац Парталу був побудований на початку XIV століття при Мухаммеді III, правителі Гранадського емірату з 1302 по 1309 рік. Це найстаріша зі збережених будівель в комплексі Альгамбра. Після того, як в 1492 році іспанці відвоювали Гранаду у мусульман, резиденція мусульманських правителів династії Насрідів була розграбована і занедбана.

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