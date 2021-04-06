Цей рідкісний Ferrari пустять з молотка за шалені гроші: фото

На онлайн-аукціоні виставлять на продаж рідкісний Ferrari 250 Europa GT 1955 року випуску. За унікальний спорткар з пробігом 33 500 кілометрів планують виручити близько 2,5 мільйонів доларів!

Саме ця машина стала першою Ferrari, що отримала шильник Gran Turismo. Дизайн дводверного спорткара вигадав Джованні Баттіста Фаріна, повідомляє robbreport.

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Всього італійська фірма побудувала понад 40 дорожніх машин, які вперше оснастили трилітровим Colombo V12 потужністю 220 кінських сил. У парі з агрегатом встановлювали чотириступеневу "механіку". До сотні спортивне купе розганяється за сім секунд. Максимальна швидкість моделі – 230 кілометрів на годину.

Виставлений на продаж спорткар отримав рідкісну комбінацію чорного матового кузова і коричневого шкіряного салону. Крім того, за бажанням замовника Ferrari обладнали індивідуальною конфігурацією приладової панелі. В середині 60-х років минулого століття власник унікального Ferrari поставив спорткар в гараж і більше ніколи його не експлуатував. Через довгий простій кузов автомобіля де-не-де покрився іржею, а салон вимагає часткового відновлення.

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