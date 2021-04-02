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У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років

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Porsche 550 Spyder - фото 1
Porsche 550 Spyder / facebook

У Південній Кароліні в одному з приватних будинків зовсім випадково наткнулися на 66-річний Porsche 550 Spyder. Це одна з найрідкісніших моделей марки, яких було випущено всього 90 екземплярів, а до наших днів "вижили" одиниці.

Унікальний спорткар знайшов Роберт Грін – власник фірми Old Crow Speed ​​Shop, що спеціалізується на раритетних мотоциклах. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

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У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років - фото 453928
У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років - фото 453931

Спочатку Роберта Гріна запросили до Південної Каліфорнії для оцінки приватної колекції старовинних байків, чий власник недавно помер. Під час огляду Грін натрапив на вантажний контейнер, в якому зберігалося справжнє диво автопрому – яскраво-червоний Porsche 550 Spyder в бездоганному стані. Сам чоловік охарактеризував цю знахідку так: "Це ніби одночасно знайти єдинорога і снігову людину".

Виявилося, що рідкісний спорткар майже повністю оригінальний. І, що найважливіше, під капотом у нього рідний 1,5-літровий двигун з номером 0075. Цей агрегат розвивав 135 кінських сил. Історію цього 550 Spyder допоміг відновити приятель Гріна Блю Нельсон – справжній поціновувач раритетного транспорту. За номером шасі (0069) він з'ясував, що машина була випущена у 1955 році. Покійний власник спорткара Ліс Ганнерсон придбав його у 1963 році на Гаваях за дві тисячі доларів. Там машина належала любительці непрофесійних гонок Лоретті Тернбулл.

У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років - фото 453925

Відразу після покупки Ганнерсон розпочав реставрацію авто, будуючи на нього великі плани. Роботи були завершені лише у 80-х. Однак на той час Ліс захопився мотоциклами, і Porsche відійшов на другий план. А точніше, в контейнер, де він і простояв понад 35 років.

До слова, зараз у раритету вже є новий власник. У скільки обійшовся йому цей Spyder, на жаль, замовчується. Але, наскільки можна судити за аукціонними цінниками, вартість Porsche 550 Spyder становить мільйони доларів.

У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років - фото 453932
У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років - фото 453926
У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років - фото 453924
У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років - фото 453927
У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років - фото 453929
У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років - фото 453930

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