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У США випадково знайшли рідкісний Porsche, який зберігався у контейнері понад 35 років
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У Південній Кароліні в одному з приватних будинків зовсім випадково наткнулися на 66-річний Porsche 550 Spyder. Це одна з найрідкісніших моделей марки, яких було випущено всього 90 екземплярів, а до наших днів "вижили" одиниці.
Унікальний спорткар знайшов Роберт Грін – власник фірми Old Crow Speed Shop, що спеціалізується на раритетних мотоциклах. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.
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Спочатку Роберта Гріна запросили до Південної Каліфорнії для оцінки приватної колекції старовинних байків, чий власник недавно помер. Під час огляду Грін натрапив на вантажний контейнер, в якому зберігалося справжнє диво автопрому – яскраво-червоний Porsche 550 Spyder в бездоганному стані. Сам чоловік охарактеризував цю знахідку так: "Це ніби одночасно знайти єдинорога і снігову людину".
Виявилося, що рідкісний спорткар майже повністю оригінальний. І, що найважливіше, під капотом у нього рідний 1,5-літровий двигун з номером 0075. Цей агрегат розвивав 135 кінських сил. Історію цього 550 Spyder допоміг відновити приятель Гріна Блю Нельсон – справжній поціновувач раритетного транспорту. За номером шасі (0069) він з'ясував, що машина була випущена у 1955 році. Покійний власник спорткара Ліс Ганнерсон придбав його у 1963 році на Гаваях за дві тисячі доларів. Там машина належала любительці непрофесійних гонок Лоретті Тернбулл.
Відразу після покупки Ганнерсон розпочав реставрацію авто, будуючи на нього великі плани. Роботи були завершені лише у 80-х. Однак на той час Ліс захопився мотоциклами, і Porsche відійшов на другий план. А точніше, в контейнер, де він і простояв понад 35 років.
До слова, зараз у раритету вже є новий власник. У скільки обійшовся йому цей Spyder, на жаль, замовчується. Але, наскільки можна судити за аукціонними цінниками, вартість Porsche 550 Spyder становить мільйони доларів.
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