З молотка пустять невдалу репліку спортивного Porsche 917: як вона виглядає

На майданчику Bring a Trailer продовжуються торги за репліку гоночного Porsche 917. Її побудували на базі купе Karmann Ghia 1968 випуску. Дивіться, як виглядає автівка та скільки хочуть за неї отримати.

У автомобіля цілий розсип проблем: починаючи від гіпертрофованої зовнішності легендарного спорткара, закінчуючи станом лакофарбового покриття та неакуратною складанням. Наприклад, двері нещільно прилягають до кузова. Ставки прийматимуться ще п'ять днів, а поки вартість лоту становить 2 917 доларів

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Згідно з описом, репліка була створена ще у 70-х. У ролі "донора" взяли Karmann Ghia, який отримав кастомний кузов фірми Elite Enterprises, виготовлений зі склопластику. Зовні автомобіль дійсно схожий на Porsche 917, однак у нього сильно задерта корма, інакше виконані двері, які до того ж нещільно прилягають до кузова.

Салон повністю перероблений: з'явилося незвичайне триспицеве ​​кермо з товстим ободом, аналогові прилади та екран мультимедійної системи Power Acoustik, неакуратно вписаний у передню панель. Рухається репліка завдяки 1,8-літровому двигуну Volkswagen, який поєднується з чотириступінчастою механічною коробкою передач. Привід задній.

Заявлений пробіг автомобіля становить 3 620 миль (близько 5,8 тисячі кілометрів). Проте, ймовірно, насправді він більший. Попередній власник репліки проїхав 50 миль (80 кілометрів).

Оригінальний Porsche 917 дебютував у 1969 році. Він оснащувався 12-циліндровим "опозитником" об'ємом 4,5 – 5,0 літрів (520 – 630 к.с. та 451 – 588 Нм) і двічі перемагав у гонці "24 години Ле-Мана".

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