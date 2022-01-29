Власники цього особняка паркують свої авто прямо у бальному залі за 2 мільйони доларів

Коли будинок вашої мрії – розкішний особняк у стилі епохи Відродження, вам точно не підійде звичайний гараж. Дивіться, як виглядає один з найрозкішніших гаражів, який вміщує 8 автомобілів, а якщо їх прибрати, можна влаштувати вечірку на кілька сотень осіб.

Показаний у відео будинок називається Villa Rosa Rugosa. Особняк був побудований в 2003 році і розташований у Сан-Хуан-Капістрано, Каліфорнія. Його житлова площа становить 1200 квадратних метрів: вона розподіляється між головним особняком, парою гостьових будиночків та будиночком біля басейну. Особняк має 8 спалень, кілька лоджій, великий італійський сад, винний льох, 4D-кінотеатр на 13 осіб та кухню для гурманів.

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Але нас цікавить гараж. Найскладнішим етапом його будівництва було укладання мармурової підлоги з величезною мозаїкою, на створення якої пішло понад два роки. Вона ідеально поєднується з розписаними вручну фресками в стилі епохи Відродження, позолотою на стелі, кришталевими люстрами, відповідними витворами мистецтва та гідравлічними коморами.

Поруч є два санвузли і кухня, які стануть у пригоді, коли простір звільниться від машин і перетвориться на бальну залу. Син власників провів тут свою весільну вечірку, і, згідно з міською легендою, у величезній залі помістилося близько 500 людей. Цифра здається трохи натягнутою, але місце однозначно просторе.

Просто покласти мармур на підлогу в кімнаті та назвати його гаражем недостатньо. Вони мали переконатися, що мармур витримає вагу усіх авто. Якщо вам цікаво, навіщо комусь так морочитися з гаражем, то очевидна відповідь полягає в тому, що він повинен відповідати решті будинку. Вілла Rosa Rugosa заповнена мармуровими колонами, виробами з дерева ручної роботи, шкірою, витворами мистецтва та меблями на замовлення.

Особняк, гараж і все інше було виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів у 2008 році, причому угода включала всі предмети меблів і твори мистецтва, представлені в галереї. Попри розголос, викликаний незвичайним гаражем, будинок не вдалося продати за цю суму. Зрештою було продано всього за 4,7 мільйона доларів, а в грудні 2019 року знову змінив власника. Цього разу сума угоди становила 5,75 мільйона доларів.

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