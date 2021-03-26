З молотка пустять найрідкісніший і найнезвичніший суперкар від Mercedes

У Монако на аукціон Bonhams виставили рідкісний Isdera Imperator 108i 1991 року. По суті, це авто належить марці Mercedes-Benz.

Суперкар починав своє життя у 1978 році, як концепт Mercedes CW311 авторства дизайнера Еберхарда Шульца, пише Top Speed Незвичайне авто з дверима типу крило чайки спричинив фурор, але у компанії відмовилися від випуску серійної моделі. Тоді Шульц створив фірму Isdera і вирішив випускати купе своїми силами. У Mercedes пішли йому назустріч і почали навіть поставляти двигуни AMG.

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Isdera Imperator 108i випускали дуже дрібними партіями з 1984 року і всього зібрали лише 30 таких суперкарів. Саме це купе належить до другої серії та відрізняється висувними фарами. Частина деталей салону запозичені у Porsche 928.

Суперкар Мерседес оснащений п'ятилітровим V8 потужністю 330 к.с. Він розганяється до сотні за 5 секунд і може розвинути 283 км/год. Зараз за рідкісний автомобіль планують виручити від 500 до 700 тисяч євро.

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