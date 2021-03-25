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Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe

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BMW Alpina B8 Gran Coupe отримав двигун на 621 кінську силу - фото 1
BMW Alpina B8 Gran Coupe отримав двигун на 621 кінську силу

Німецька компанія Alpina представила новинку: B8 Gran Coupe з допрацьованим дизайном, переналаштованою підвіскою та форсованим двигуном. За основу взяли седан у модифікації M850i, оснащений мотором V8 4.4 з двома турбонагнітачами, потужність якого збільшили з 530 до 621 кінської сили.

У результаті 4-дверка розганяється до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди, що всього на 0,2 більше, ніж потрібно спортивному BMW M8 Competition Gran Coupe, пише BMW.

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Доробок у технічній частині вистачає: інженери Alpina переналаштували 8-діапазонну автоматичну коробку передач і систему повного приводу. Ззаду з'явився диференціал, у підвісці – адаптивні амортизатори. Також седан отримав посилені стабілізатори поперечної стійкості та гальма Brembo. Спереду з 4-поршневими механізмами та дисками діаметром 395 міліметрів, а ззаду – з 1-поршневими механізмами та 398-міліметровими дисками.

Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453009
Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453005
Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453001

Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453002

Двигун V8 об'ємом 4,4 літра видає 621 кінську силу і 800 Нм крутного моменту. З таким мотором Alpina B8 Gran Coupe розганяється до "сотні" на 0,5 швидше за "донорський" M850i, а максимальна швидкість седана не обмежена електронікою і складає 324 кілометри на годину. Таким чином, "за паспортом" новинка здатна обігнати 4-дверну M8 Competition з 625-сильним мотором, обмежувач на якій спрацьовує на позначці у 305 кілометрів на годину.

Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453000
Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453004

Серед зовнішніх відмінностей від стандартної M850i ​​– накладка на передньому бампері з написом Alpina, новий задній дифузор, дві пари патрубків вихлопної системи та 21-дюймові диски з покришками Pirelli P Zero.

У салоні встановлена ​​цифрова панель приладів з фірмовою графікою і логотипом компанії, а на центральному тунелі розташована "шайба" контролера iDrive, виготовлена ​​зі скла, на якому лазером вигравірувана емблема Alpina.

Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453008
Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453007

Ціни на новинку для німецького ринку вже оголошені: у Німеччині Alpina B8 Gran Coupe можна замовити за 161 тисячу євро. Для порівняння, BMW M8 Competition коштує дорожче: від 167 тисяч євро. Пізніше B8 Gran Coupe з'явиться у США.

Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453006
Шалена потужність та вражаюча динаміка: представлено BMW Alpina B8 Gran Coupe - фото 453003

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