Новий футуристичний мінівен Hyundai Staria у реальності виявився не таким вже й космічним

Не так давно компанія Hyundai почала поступово розсекречувати подробиці про свою новинку – мінівен Staria. Машину офіційно ще не представили, але багато хто вже встиг розчаруватися у моделі.

Представлені дизайн кузова й оформлення салону вразили публіку футуристичністю і "космічним" виглядом. Однак днями у мережі з'явилося шпигунське відео, на якому видно, як Staria виглядає вживу. Це досить скромний автомобіль без обіцяного шику й "космічності". Ролик був опублікований на південнокорейському YouTube-каналі Carreport.

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Автор відео зовсім випадково побачив новий мінівен на одній з парковок і вирішив уважніше вивчити його. На жаль, знайдений ним екземпляр виявився зовсім не таким вражаючим, як на презентаційних фотографіях.

По-перше, ця Staria не повністю чорна, як на офіційних знімках, а чорно-біла: кузов світлий, а бампери, дверні ручки і корпуси бічних дзеркал – темні. Така колірна гамма робить авто набагато простішим і буденним. По-друге, колісні диски власного дизайну компанії, які так сподобалися багатьом користувачам мережі, за фактом виявилися дуже посередніми.

Крім того, виникли питання з приводу комплектації представленого примірника. З одного боку, на користь версії Premium (той, що на офіційних фото) говорять про індивідуальні шкіряні крісла на другому і третьому рядах в салоні і решітку радіатора з її оригінальним сітчастим наповненням. З іншого, автомобіль позбавлений тих атрибутів, що були заявлені в люксовій версії. Наприклад, на центральній консолі відсутній великий сенсорний монітор, який став одним з найвражаючих нововведень в Hyundai Staria. Його місце займають мініатюрний екран і панель управління додатковими функціями зі звичайними кнопками і регуляторами.

Технічні подробиці новинки виробник поки тримає в секреті. Але вже в найближчі місяці Hyundai Staria буде розсекречений повністю. Одночасно з цим стане відома й ціна.

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