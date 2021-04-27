З молотка пустять кабріолет Chrysler LeBaron Town and Country у дерев'яному кузові

У травні цього року Chrysler LeBaron Town and Country Cabrio 1985 року продадуть на аукціоні RM Sotheby's. Автомобіль виглядає практично новим. Це не дивно, адже за останні 36 років він проїхав лише 19 867 кілометрів. Це в середньому близько 550 кілометрів на рік.

На сайті аукціону RM Sotheby's майже немає інформації, про лот, але з фото видно, що кузов був модифікований великою кількістю натурального дерева. У кабріолета також є дротові колеса і м'який складаний верх з електроприводом.

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В салоні збереглася олдскульна панель приладів і коричневі сидіння, а в оснащення входять електричні склопідйомники, центральний замок, стильна металева обробка зі сріблястими вставками і круїз-контроль. Під капотом розташований 2,6-літровий чотирициліндровий двигун Mitsubishi потужністю 102 к.с. і 199 Нм крутного моменту, який з'єднаний з триступеневою автоматичною коробкою передач.

Ця модель перебуває у чудовому стані для свого віку. Хоч і вартість на сторінці лота не вказана, проте відомо, що у 2015 році його продали на eBay за 12 тисяч доларів.

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