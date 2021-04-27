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Найсімейніший автомобіль у світі адаптували для бездоріжжя
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На продаж виставили універсал Buick Roadmaster 1995 року випуску, який перетворили у справжнього позашляхового монстра. Він виглядає настільки ж круто, як і їде.
Під капотом у старенького Buick Roadmaster тепер стоїть 5,7-літровий V8 потужністю 260 к.с. і 480 Нм крутного моменту, яких буде достатньо практично у будь-якій ситуації як на дорозі, так і на бездоріжжі, йдеться на сайті аукціону Cars&Bids. Двигун з'єднаний з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач, яка передає момент на задню пару коліс.
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Підвіску підняли на 130 мм, а дорожні шини замінили на комплект 31-дюймових позашляхових шин BFGoodrich All-Terrain K02 на 15-дюймових сталевих дисках. Цікавий дизайнерський елемент – це захисна пластина під бампером, зроблена зі знака обмеження швидкості. Бампер зварили зі сталевих труб і встановили на нього три ліхтарі Britax.
Аукціон Cars & Bids повинен завершитися 28 квітня о 17:00, і зараз ціна насправді досить розумна – 7500 доларів.
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