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Дивіться, як круто дрифтує екстремальна версія Ford Mustang Mach-E: відео

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Ford Mustang Mach-E вражає своєю потужністю - фото 1
Ford Mustang Mach-E вражає своєю потужністю

Екстремальна версія електричного Ford Mustang Mach-E проходить випробування на треку в Північній Кароліні, США. Ролик, який схожий скоріше на хитрий PR-хід самої компанії Ford, ніж на шпигунське відео, з'явився на YouTube-каналі користувача Carolina Guy.

Хай там як, а тестовий автомобіль показує вражаючу динаміку, залишаючи на асфальті чорні сліди від спалених шин. Відео триває дві з половиною хвилини: у кінці автор ролика тікає, думаючи, що його помітили. За деякими даними, випробування моделі пройшли в Центрі автомобільних досліджень Північної Кароліни, яким Ford користувався і раніше.

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Ймовірно, прототип оснастили об'ємнішими акумуляторами, ніж у 459-сильного "спортивного" Mach-E GT – спереду і ззаду встановлені великі вентилятори для охолодження батарей. Колеса "взули" в масивні трекові шини.

Прийом замовлень на серійні версії Mustang Mach-E стартував у США минулого тижня. У "базі" кросовер оснащений електромотором потужністю 269 кінських сил і заднім або повним приводом, Mach-E з заднім приводом і найбільшою батареєю розвиває до 294 сил, а топовий варіант з приводом на всі колеса – 351 кінську силу.

Збірку електромобіля налагодили на заводі Ford в Мексиці. Ціни на Mustang Mach-E починаються від 43 тисяч доларів. Для порівняння, мінімальна вартість найближчого конкурента електричного "Мустанга" – Tesla Model Y – становить 46,6 тисячі доларів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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