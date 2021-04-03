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З молотка пустять фотоапарат Leica від головного дизайнера Apple
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На аукціоні Leitz Photographica продадуть рідкісний прототип камери Leica. У його створенні брали безпосередню участь знамениті дизайнери Джоні Айв і Марк Ньюсон.
У 2013 році у рамках благодійного аукціону продали камеру Leica M, створену за участю дизайнера Джоні Айва, який довгий час працював в Apple на посаді головного дизайнера, а також його не менш знаменитого колеги Марка Ньюсона, пише DP Review.
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Оригінал пішов з молотка за $ 1,8 мільйона, натомість зараз покупцям пропонують новий прототип, який отримав стартову ціну $ 118 тисяч.
В описі не вказано, чи працює камера. Відомо, що вона оснащена об'єктивом Apo-Summicron 2/50 мм ASPH. За оцінками фахівців, камеру можуть купити за $ 235-295 тисяч, але не виключені й сюрпризи. Аукціон відбудеться у червні, а стан прототипу близький до ідеалу, з характеристикою "В +".
Раніше Leica заявляла, що в процесі проєктування основної камери був виготовлений 561 прототип. Відповідно до опису, це останній з пристроїв, що став прообразом камери за $ 1,8 мільйона. Підкреслюється, що була виготовлена тільки одна функціонуюча камера. Стежити за долею прототипу можна на офіційному сайті аукціону Leitz Photographica.
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