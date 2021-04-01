Користувачі iOS витрачають удвічі більше, ніж власники Android-смартфонів: дослідження

Аналітична платформа App Annie розповіла, скільки власники мобільних пристроїв витрачають на додатки. Як з'ясувалося, у першому кварталі 2021 року виторг App Store та Google Play досягнув рекордного значення. При цьому користувачі iOS витрачають значно більше, ніж власники Android-пристроїв.

За перший квартал 2021 року в App Store придбали додатків та ігор на суму $ 21 млрд. Прибуток Google Play виявився удвічі меншим і склав $ 11 мільярдів, йдеться у звіті App Annie.

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Таким чином, усього за звітний період витратили $ 32 мільярди, що на 40% більше у порівнянні з $ 23 мільярдами роком раніше. Це новий історичний рекорд. Як відзначають аналітики, причиною підвищеного попиту на додатки стала пандемія.

Щотижня користувачі здійснювали близько мільярда ігрових завантажень протягом першого кварталу 2021 року. Всього за перший квартал 2021 року завантажили 31 мільярд додатків – на 10% більше, ніж у першому кварталі 2020 року. Причому власники Android витратили на ігри $ 9 мільярдів, натомість власники iPhone й iPad за розваги заплатили $ 13 мільярдів. Щотижня протягом першого кварталу цього року завантажувалося близько мільярда ігор – на 15% більше в річному численні та на 35% більше, ніж у 2019 році.

Найбільший приріст у Google Play показали категорії "Програми", "Фінанси" та "Соціальне". Також користувачі завантажували "Планувальники" та пов'язані з погодою додатки. На iOS картина така: користувачі віддавали перевагу іграм і програмам з категорій "Фото і Відео", "Розваги", "Здоров'я та фітнес".

Найпопулярнішим додатком у світі стала соціальна мережа TikTok. Другу і третю сходинку посіли Facebook і WhatsApp відповідно. При цьому по виторгу лідирують YouTube, TikTok і Tinder. У категорії ігор по завантаженнях у топі Join Clash 3D і Among Us, а ось найприбутковішими виявилися ROBLOX і Genshin Impact.

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