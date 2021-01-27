З молотка пустять Бетмобіль, на якому можна буде роз'їжджати містом

На аукціоні Bonhams у Великій Британії виставлять на продаж копію легендарного Бетмобіля з фільмів Тіма Бертона 1989 і 1992 років. Придбати супергеройське авто, побудоване на базі Ford Mustang, можна буде за 30 000 фунтів стерлінгів.

Бетмобіль побудували інженери одного з британських кузовних ательє у 2016 році. В основі проєкту лежить Ford Mustang 1965 року випуску.

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Для створення репліки супергеройської машини тюнери встановили спеціальний висувний купол, через який здійснюється доступ у двомісний салон. Крім того, модель обладнана масивним аеродинамічним обвісом, передньою турбіною та чотирма декоративними задніми патрубками. Справжню вихлопну систему інженери вивели збоку.

У салоні Бетмобіля тюнери встановили 2 спортивні шкіряні крісла, а на приладовій панелі розмістили безліч кнопок і датчиків, які також виконують декоративну функцію. У рух супергеройський автомобіль приводить 5,7-літровий V8. У парі з агрегатом працює механічна трансмісія.

Відмінною особливістю цієї репліки є те, що автомобіль оснащений необхідною оптикою та номерними знаками, що дозволяє експлуатувати Бетмобіль на дорогах загального користування, попри розміри.

Пробіг семиметрового Бетмобіля невідомий, проте він може бути нульовим, оскільки відразу після створення, машину придбав британський автомобільний музей, де репліка зберігалася як один з експонатів. Після закриття установи, копію супергеройського автомобіля виставлять на продаж. Придбати екстравагантний Бетмобіль можна буде за 30 000 фунтів стерлінгів.

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