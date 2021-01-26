Chevrolet Impala з Тачки на прокачку продають за 250 000 доларів

На аукціоні Goldin Auctions виставили на продаж лоурайдер на базі Chevrolet Impala 1963 року, який належав баскетболістові Кобі Брайанту. За тюнінгований фахівцями шоу Тачка на прокачку автомобіль планують виручити 250 000 доларів.

Модифікований Chevrolet Impala був подарунком дружини Кобі Брайанта своєму чоловікові на Різдво. Фахівці ательє West Coast Customs створили для лоурайдера ексклюзивний темно-фіолетовий відтінк кузова. Крім того, тюнери замінили в автомобілі скло, відновили хромовані деталі екстер'єру і встановили гідравлічну підвіску.

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Тюнери West Coast Customs відомі своїми розкішними рішеннями при доробці автомобілів. Лоурайдер для Кобі Брайанта отримав фіолетовий салон з білими шкіряними сидіннями. Інтер'єр Impala фахівці прикрасили кристалами Сваровські, які інкрустували в крісла, дверні карти і навіть підлогу.

Наразі вартість ексклюзивного лоурайдера, яким Кобі Брайант володів з 2006 по 2013 рік досяг 140 000 доларів. Однак в ході торгів, які завершаться 30 січня за модифікований Chevrolet Impala з пробігом 40 000 км планують виручити 250 000 доларів.

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