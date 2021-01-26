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Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото

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Такий Ferrari виготовили в єдиному екземплярі - фото 1
Такий Ferrari виготовили в єдиному екземплярі

Нідерландська студія Niels van Roij Design ще на початку 2019 року заявила, що побудує сучасну версію Ferrari 250 GT SWB Breadvan. Реалізація проєкту зайняла понад два роки, але результат безперечно вартий витраченого часу і зусиль.

Донором для "хлібного фургона" XXI століття став Ferrari 550 Maranello. І вибір донора у Niels van Roij Design пояснили досить просто: 550-а ідейно близька до 250 GT, на базі якого був побудований оригінальний Breadvan. Мова, звичайно ж, йде про передньомоторне компонування, двигун V12 і ручну коробку передач. Але в іншому тут немає дослівного повторення історичної машини, крім однієї деталі – кута нахилу хвоста Камма, без якого спорткар уже не можна було б назвати Breadvan.

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Глава Niels van Roij Design Нільс ван Рой називає машину "вправою з естетики", тоді як історичний прототип все ж був результатом видатного інжинірингу. Всі кузовні панелі Ferrari 550 Maranello замінені на нові, фари – теж. Виняток – лобове скло, яке залишили тільки через можливість у разі чого швидко його поміняти. Алюмінієвий кузов з "прибудовою" вибитий вручну з алюмінію фахівцями ательє Bas van Roomen по попередньо створеній прямо поверх донорській 550 Maranello глиняній моделі.

Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444985
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444987
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444984
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444980
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444979
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444983

Найпомітнішими особливостями Breadvan Hommage стали капот з "ніздрями" та прозорою "бульбашкою", а також розкидані по кузову вентиляційні отвори. Бічне скло пластикове. Крісла-ковші в салоні обшиті синьою алькантарою, а центральний тунель – стьобаної шкірою. Всі пластикові перемикачі замінені на алюмінієві. Декоративні вставки на дверях теж вибиті з металу; замість ручок – шнурки.

Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444988
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444986
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444982
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444981
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444978
Ferrari 550 Maranello перетворили на крутий фургон для хліба: фото - фото 444977

Двигун між тим залишився тим же – це "атмосферник" V12 5.5 потужністю 485 кінських сил і 568 Нм крутного моменту. На замовлення для машини виготовили випускний тракт і амортизатори Koni з роздільним регулюванням рівнів стиснення і відбою. Колеса – 20-дюймові, взуті в шини Vredestein Ultrac Vorti +.

Тираж Breadvan Hommage – усього один екземпляр. Автомобіль робився для конкретного замовника з Німеччини, і продовження поки не передбачається.

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Джерело: Motor
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