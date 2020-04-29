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З молотка пустять автомобілі з фільму Назад у майбутнє
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На американському аукціоні Bring a Trailer виставили на торги легендарні автомобілі героїв фільмів "Назад у майбутнє" Марті Макфлая і доктора Брауна. Придбати купе DeLorean DMC-12 і пікап Toyota Xtra Cab SR5 можна разом з атрибутами героїв культової трилогії.
Попри те, що легендарний DeLorean DMC-12 зійшов з конвеєра ще у 1981 році, купе збереглося у відмінному стані. Всі деталі автомобіля є оригінальними, а обладнання, що використовувалося у фільмі для подорожей у часі, було видалено.
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Купе обладнане 2,85-літровим V6, який у парі з п'ятиступінчастою "механікою" видає 132 кінських сили і 207 Нм крутного моменту. DeLorean проїхав близько семи тисяч кілометрів і протягом останніх 25 років зберігався у гаражі. Наразі придбати головний автомобіль культової трилогії можна за 32 000 доларів.
Також на аукціоні можна купити пікап Toyota Xtra Cab SR5 1985 року випуску з пробігом 209 000 км. Завдяки кенгурятнику, сталевим дугам у кузові і додатковим фарам у жовтих чохлах він в точності повторює екземпляр, який водив головний герой.
Пікап обладнаний 2,4-літровим атмосферним двигуном, що видає 114 кінських сил. Агрегат працює у парі з п'ятиступінчастою "механікою". У 2015 році автомобіль пройшов реставрацію, тому перебуває у відмінному стані. Вартість пікапа склала 35 000 доларів.
У комплекті з легендарними автомобілями на аукціоні пропонують придбати атрибутику, яка використовується під час створення серії фільмів. Наприклад, покупець DeLorean отримає в подарунок літаючий скейтборд головного героя, кросівки з автоматичними шнурівками, "газету майбутнього" 2015 року й інші пам'ятні речі. А при покупці Toyota Xtra Cab новий власник отримає водійські права Марті Макфлая, скейтборд 1980-х років і стару відеокамеру.
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