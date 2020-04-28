Апетитний дрифт: Toyota Supra ефектно проїхалась навколо гігантського "Біг-Мака"

Компанія Toyota опублікувала ролик, в якому пілоти спортивного відділення Gazoo Racing на купе Supra намотують кола навколо продукції McDonald's. Цей дрифт вам запам'ятається надовго!

Пілоти Toyota і володарі титулів в японському дрифт-чемпіонаті D1 Дайго Сайто і Нобутеру Танігучі починають гонку на спеціальній трасі.

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У процесі заїзду на шляху гонщиків з'являється величезний "Біг Мак" і пересувна упаковка курячих нагетсів, навколо яких вони синхронно кружляють у дрифті. Після цього один з гонщиків прямо під час заїзду забирає зі спеціального стенду картоплю-фрі. В кінці ролика спортсмени паркуються, щоб поїсти.

Рекламний ролик Toyota випустила для спільної акції з McDonald's, у рамках якої при купівлі будь-якого "Хеппі Міла" в Японії можна отримати мініатюрну модель Toyota Supra.

Toyota Supra обладнана трилітровим двигуном V6 з турбонагнітачем і безпосереднім уприскуванням палива. Потужність агрегату, який працює разом з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, становить 340 кінських сил (500 Нм). До "сотні" спорткар здатний розігнатися за 4,3 секунди, а його максимальна швидкість складає 250 кілометрів на годину.

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