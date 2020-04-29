Представлено унікальну Toyota Supra: купити її зможе не кожен

Компанія Toyota показала оновлене купе Supra для японського ринку. Модель отримала спецверсію в унікальному кольорі Storm Grey: усього буде випущено 27 автомобілів, але купити їх зможе не кожен. Право стати власником спорткара розіграють в лотерею.

Оновлена ​​Toyota GR Supra отримала посилений кузов і переналаштовану підвіску. Але головною відмінністю від попередньої версії є потужніший двигун.

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Трилітрова рядна "шістка" тепер видає не 340, а 387 кінських сил. Максимальний крутний момент той же – 500 Нм. Агрегат працює у парі з восьмиступінчастим "автоматом". До "сотні" оновлений спорткар здатний розганятися за 4,1 секунди (до цього – 4,3 секунди).

Supra на японському ринку буде представлена ​​у кольорі Horizon blue, в комплекті з яким покупець отримає чорні матові 19-дюймові ковані диски, а також комбінований салон зі шкіри й алькантари з синьою стрічкою на сидіннях, приладовій панелі, обшивці дверей і кермі.

Усього буде випущено 100 автомобілів у цьому кольорі за ціною 7 413 000 ієн. Також в Японії є оновлене купе в кольорі Storm Grey (сірий матовий металік), яке буде ще ексклюзивнішим. Спорткарів у цьому кольорі випустять всього 27 штук. Ціна – 7 665 000 ієн.

Заявку на покупку автомобіля потрібно буде залишити онлайн. Після цього всі 27 спорткарів розіграють між охочими у форматі лотереї. Переможці отримають свої Supra у жовтні.

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