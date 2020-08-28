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З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна

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Bugatti Type 57S Atalante оцінили у 7 мільйонів фунтів стерлінгів - фото 1
Bugatti Type 57S Atalante оцінили у 7 мільйонів фунтів стерлінгів

Аукціонний будинок Gooding & Company виставив на продаж купе Bugatti Type 57S Atalante – одне з 17 випущених. За спорткар продавці розраховують отримати принаймні сім мільйонів фунтів стерлінгів.

Цей екземпляр Atalante був випущений ще у 1937 році – через рік після дебюту моделі. Над дизайном кузова раритету працював Жан Бугатті, син засновника марки Bugatti Етторе Бугатті.

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У травні того ж року купе попрямувало до свого першого власника Ерла Хоу, який був відомим на той час автогонщиком і президентом Клубу власників Bugatti. Оформлення екстер'єру й інтер'єру зробили на замовлення Хоу, який використовував спорткар у гоночних заїздах.

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422629

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422630

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422631

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422632

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422633

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422634

У кінці 1940-х років один з наступних власників Atalante, якийсь Джон Тінг, забезпечив заводську рядну "шістку" об'ємом 3,2 літра нагнітачем Marshall. На сьогодні 83-річний Bugatti без проблем приводиться в рух мотором, що розвиває близько 220 кінських сил у парі з чотириступеневою механічною коробкою передач.

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422625

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422626

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422627

З молотка пустять 83-річний Bugatti з 220-сильним двигуном: його ціна космічна - фото 422628

На сайті аукціонного будинку зазначено, що нинішній власник придбав рідкісне купе у жалюгідному стані й ретельно відреставрував як кузов, так і салон. Можливо, це той же автомобіль, який у 2009 році пішов з молотка за 3,4 мільйона євро у Парижі.

Тоді повідомлялося, що Bugatti Type 57S Atalante 1937 року випуску, що колись належав тому ж Хоу, був виявлений у гаражі британського військового лікаря Гарольда Карра, який помер у 2007 році. Карр їздив на автомобілі кілька років, але на початку 1960-х поставив його в гараж і більше не використовував.

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Джерело: Good Ing Co
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