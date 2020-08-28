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Американці зібрали гігантський Volkswagen Beetle: він більший за Hummer
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Американець Скотт Таппер разом з батьком зібрав гігантську копію класичного Volkswagen Beetle. Автомобіль вийшов майже у півтора раза більший за оригінал і порівняти за розміром його можна хіба з позашляховиком Hummer.
Кастом-проєкт отримав ім'я Huge Bug або "Величезний Жук". За словами авторів, на створення репліки їх надихнуло бажання зробити Beetle помітнішим і вагомішим на дорозі. Але, здається, їх трохи занесло на повороті.
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Було б непогано сісти за кермо Volkswagen Beetle і не боятися, що тебе просто задавлять в пробці, – пояснили Таппери.
На шляху до втілення задуманого сім'я спочатку планувала збільшити габаритні розміри "Жука" на 50 відсотків. Однак, як з'ясувалося, у такому вигляді Beetle не зможе виїжджати на дороги загального користування. У результаті довелося злегка стримати амбіції та зробити репліку на 40 відсотків більшою за оригінал.
Для початку Таппери створили віртуальну модель Beetle, прогнавши через 3D-сканер свій Volkswagen 1959 року. Після цього вони збільшили модель на 40 відсотків і зайнялися виготовленням кузовних панелей. Базу для автомобіля запозичили у пікапа Dodge, а 5,7-літровий V8 – в універсала Dodge Magnum.
Таппери постаралися зробити автомобіль якомога більш автентичним. Салон, як і екстер'єр, майже повністю повторює оригінал, якщо не брати до уваги сучасних комфортних опцій. Серед них – електропідйомник вікон, а також сидіння з обігрівом і вентиляцією.
За словами творців, "Жук-перевертень" привертає багато уваги на дорогах. Американці отримали вже кілька пропозицій про покупку автомобіля, однак поки не збираються розлучатися зі своїм творінням.
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