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З молотка пустять 16-річний Porsche Cayenne, стилізований під ралійне авто
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На аукціоні Cars and Bids виставили на продаж Porsche Cayenne 2005 року випуску. Він отримав безліч позашляхових опцій, а також зовнішні доопрацювання у стилі гоночних моделей, побудованих для ралі Transsyberia. Стилізований кросовер з пробігом 203 400 кілометрів оцінюють у $ 18 000.
Спеціально для ралі Transsyberia інженери Porsche побудували 25 модифікованих Cayenne. Вони відрізнялися посиленим каркасом безпеки, знімним шнорклем для подолання водних перешкод, системою пожежогасіння у салоні та моторному відсіку, а також переробленою трансмісією, системою підкачки шин і 4,8-літровими двигунами потужністю 385 кінських сил. Крім того, гоночні кросовери отримали помаранчеву обробку елементів кузова й інтер'єру, пише Cars and Bids.
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Виставлений на торги екземпляр – стилізована версія ралійного кросовера. Попри це, автомобіль пройшов серйозну позашляхову модифікацію. Cayenne обладнали блокуваннями центрального та заднього диференціалів, системою деактивації стабілізаторів поперечної стійкості, а також адаптивною підвіскою. Крім того, кросоверу на 76 міліметрів збільшили дорожній просвіт, встановили додатковий захист днища, а також забезпечили освітленням на даху і "взули" у 18-дюймові колісні диски з позашляховою гумою.
Як і у випадку з гоночною версією, на кузові й у салоні стилізованого Cayenne з'явилися помаранчеві акценти. У комплектацію кросовера входить шкіряний салон, чотиризонний клімат-контроль, сенсорний екран мультимедійної системи, а також підігрів передніх крісел і заднього дивана. У рух автомобіль приводить 4,5-літровий наддувний V8 потужністю 450 кінських сил і 760 Нм. У парі з агрегатом працює 6-діапазонний "автомат".
Під час торгів вартість стилізованого Porsche Cayenne з пробігом 203 400 кілометрів досягла 18 000 доларів.
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