Названо найпопулярніший автомобіль у світі: Ілон Маск може собою пишатися

Ілон Маск провів відеоконференцію для інвесторів Tesla, відзвітувавшись за перший квартал 2021 року. За його словами, виробництво, постачання та продажі електрокарів за вказаний період досягли найкращих показників за всю історію компанії.

За два попередні квартали Tesla вдалося відвантажити близько 250 000 Model 3, що дозволить вийти на поставку 500 000 автомобілів на рік, йдеться у звіті.

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Якщо порівнювати ці показники з іншими седанами преміум-класу (BMW 3-Series і Mercedes E-Class), то Model 3 виявилася безумовним лідером на ринку, обійшовши не тільки транспортні засоби на електричному приводі, але й бензинові автомобілі.



Tesla Model 3 обійшов інші седани преміум-класу на світовому ринку / Фото Unsplash

Ілон Маск припустив, що нова Model Y має всі шанси стати автомобілем, який найкраще продаватиметься на планеті. Але станеться це у наступному році.

Одним з чинників, що дозволив досягти відмінних продажів у першому кварталі 2021 року, стало значне зниження середньої ціни на електрокари компанії. Наприклад, у 2017 році, коли Model 3 тільки вийшла на ринок, цей показник становив близько $ 84 000, натомість сьогодні середня вартість одного транспортного засобу Tesla доходить до $ 38 000. Сталося це завдяки будівництву нових заводів і скороченню кількості випущених Model S і Model X.

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