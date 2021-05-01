Чоловік виграв у лотерею Mitsubishi і розбив його наступного дня

Житель Південного Уельсу Адам Гріффітс переміг в лотереї, в ході якої розігрували червоний Mitsubishi Lancer Evolution 2006 року випуску. Однак радість від виграшу була недовгою.

Вже на наступний день новоспечений власник спортивного седана потрапив в серйозну ДТП. Про це пише auto.everyeye.

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Предметом розіграшу була британська версія Mitsubishi Lancer Evolution дев'ятого покоління, обладнана дволітровим турбомотором потужністю 320 кінських сил і шестиступеневою "механікою". Крім того, спорткар отримав зовнішні доопрацювання у вигляді розвиненого переднього сплітера.

Окрім спорткара, який виграв у лотереї Адам Гріффітс, він отримав від організаторів тисячу фунтів стерлінгів, які планував витратити на усунення можливих дефектів автомобіля. Однак витратити кошти чоловік не встиг. Вже наступного дня британець потрапив в серйозну аварію, в результаті якої Lancer Evolution отримав значні пошкодження. Від удару всю передню частину спорткара зім'яло.

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