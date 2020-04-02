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З молотка піде унікальний лімузин-літак

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Літак-лімузин іде в комплекті з пікапом Chevrolet - фото 1
Літак-лімузин іде в комплекті з пікапом Chevrolet

Аукціонний будинок Mecum Auctions виставить на торги єдиний у своєму роді Limo-Jet – цивільний бізнес-джет з автомобільними колесами та бензиновим двигуном V8. Зрозуміло, у небо він вже не підніметься, зате дорогами загального користування може їздити цілком легально.

Перетворення джета на 13-метровий автомобіль зайняло 12 років.

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З молотка піде унікальний лімузин-літак - фото 395837
З молотка піде унікальний лімузин-літак - фото 395838

Його оснастили 8,1-літровим мотором GM потужністю 400 кінських сил і 28-дюймовими колесами, а в салоні встановили 42-дюймовий дисплей, шкіряні дивани, атмосферне підсвічування і 17-кіловатну акустичну систему. Посадка і висадка пасажирів здійснюється за допомогою відкидного трапа.

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З молотка піде унікальний лімузин-літак - фото 395839
З молотка піде унікальний лімузин-літак - фото 395840

У комплекті з унікальним лімузином-літаком йде пікап Chevrolet 2500 HD з трейлером для його перевезення. Хоча проблем з пересуванням дорогами у лімо-джеті немає – він має всі необхідні для цього документи і сертифікати.

Наразі лімузин належить компанії Jettersetter Inc., заснованій Френком Де Анджело і Михайлом Кашеватскім. Його пустять з молотка влітку 2020 року, вартість лімо-джета оцінюється у 5 мільйонів доларів.

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Джерело: Mecum
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