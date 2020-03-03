З молотка піде унікальний Ferrari, побудований у Японії

Японський аукціонний будинок BH Auctions влітку проведе торги, присвячені гоночним автомобілям. Одним з найпомітніших лотів стане унікальний Ferrari F430, який виступав у престижній гоночної серії Super GT.

Це автомобіль з незвичайною долею: його гоночна біографія у серії Super GT почалася у 2003 році, але завод у Маранелло він покинув як звичайне серійне купе моделі 360 Modena.

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Перетворенням серійного спорткара на гоночний автомобіль класу GT300 займалася японська інжинірингова фірма Dome. Вона відома своїми прототипами для "24 годин Ле-Мана" і купе Honda NSX і HSV-010 GT для хондівської гоночної програми в "королівському" класі GT500 серії Super GT.

Замовником був старий знайомий засновника Dome Мінору Хаясі – бізнесмен Кейдзі Танака, який очолював фірму-виробника пакувальних матеріалів TANAX.

Конструктори Dome змінили конструкцію Ferrari практично повністю: наприклад, велика частина силової структури кузова була замінена звареною просторовою рамою. Ззаду використана підвіска з T-подібним стабілізатором. Оригінальне аеродинамічне оперення розроблялося під час численних тестів в аеродинамічній трубі. Двигун – атмосферний V8 3.5 Ferrari моделі F131B, з 5-клапанними головками, підготовлений для гонок японською фірмою Toda Racing.

На базі спорткарів 360 Modena і F430 випускалася ціла низка гоночних машин: сама фірма Ferrari створила машини для свого монокубка Ferrari Challenge, а також для професійних змагань у класах GT3 і GT2. Але Ferrari, побудований в Японії компанією Dome – унікальний.

Серія Super GT – найпрестижніший гоночний чемпіонат в Японії. Він веде свою історію з 1993 року, коли була створена серія JGTC (Japanese Grand Touring Championship). Нинішню назву він отримав у 2005 році. Традиційно в чемпіонаті два класи: GT500, призначений для напівзаводських команд, і GT300 для "приватників".

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