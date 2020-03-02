Skoda представила тизер гібридної Octavia RS

Нову Skoda Octavia RS iV показали на відео. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі The Wheel Network.

На кадрах видно, що заряджений гібрид Skoda Octavia RS iV отримав чорну решітку радіатора і повітроводи Air Curtain в передньому бампері.

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Також в ролику показані закрилки Aero Flaps на кормі, дифузор, двоколірні колеса і червоні гальмівні супорти. На лівому передньому крилі помітний люк, який демонструє, що авто є гібридом.

Повідомляється, що новинку оснастять турбомотором 1.4 TSI на 150 кінських сил, 85-кіловатним електродвигуном і літій-іонною батареєю на 13 кіловат-годин. В цілому установка видаватиме 245 сил і 400 Нм крутного моменту. Також нова Octavia RS буде доступна з бензиновим і дизельним двигуном об'ємом 2,0 літра.

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