З молотка піде перший Ford Mustang Shelby

Покупець першого Shelby GT500 вибере один з доступних кольорів / Pinterest

Найперший екземпляр Ford Mustang Shelby GT500 2020 року продадуть на аукціоні Barrett-Jackson.

Виручені кошти з аукціону спрямують до фонду досліджень дитячого діабету. Аукціон пройде в Скоттсдейл в американському штаті Арізона.

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Покупець першого Shelby GT500 вибере один з доступних кольорів автомобіля. А самі поставки не почнуть раніше осені 2019 року. Ford розкриє деталі прем'єри на Північноамериканському міжнародному автосалоні 14 січня. Відомо, що потужність двигуна машини перевищує 700 коней, а крутний момент досягає 881 Нм.

З приводу трансмісії надходить суперечлива інформація. Деякі ЗМІ повідомляють, що Shelby GT500 працює на "механіці" з подвійним зчепленням. За іншою версією, автомобіль буде доступний у варіанті з 6-швидкісним "автоматом".

З молотка піде перший Ford Mustang Shelby

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