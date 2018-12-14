BMW і Porsche представили надшвидку зарядну станцію для електромобілів

За три хвилини зарядитись можна на 100 км шляху / AutoEvolution

Учасники проекту Fast Charge, який очолюють BMW і Porsche, представили прототип зарядної станції з вихідною потужністю до 450 кіловатів. Експериментальний термінал встановили неподалік автомагістралі A8 між містами Ульм і Аугсбург в Німеччині.

Нова станція сумісна з електрокарами будь-яких марок, оснащених 400- або 800-вольтовою системою зарядки і підтримують стандарт CCS Type 2.

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Вибір необхідного режиму відбувається в повністю автоматичному режимі. Porsche повідомляє, що її досвідчений електрокар з батареєю місткістю 90 кіловат-годин потрібно заряджати всього три хвилини, щоб отримати додаткові 100 кілометрів пробігу. Це досягнуто завдяки використанню інноваційної системи охолодження з точним температурним контролем батарейних осередків.

Компанії працюють над швидкісними зарядними станціями

Потужність нового терміналу в кілька разів перевершує наявні швидкісні зарядки від мереж постійного струму (DC). Зараз він працює в демонстраційному режимі, а зарядка для власників електрокарів безкоштовна.

До 2020 року сума інвестицій Porsche в електромобільність складе шість мільярдів євро. Ці кошти витратять на розробку гібридів і низку електричних моделей. Близько 500 мільйонів буде направлено на випуск варіацій Taycan, ще 700 – на розвиток зарядної інфраструктури та вдосконалення технологій швидкої зарядки.

Компанії працюють над швидкісними зарядними станціями

Згідно з планом розвитку BMW, який був оголошений в грудні 2017-го, до 2025 року компанія має намір випустити 12 машин з повністю електричними силовими установками. Запас ходу топового електрокара досягне 700 кілометрів.

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