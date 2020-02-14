Названо найнадійніші автомобілі у світі

Аналітики консалтингової компанії J.D. Power провели опитування власників трирічних автомобілів і виявили найбільш надійні марки у світі. Переможцем у 2019 році став південнокорейський бренд Genesis.

Усього експерти опитали по 100 власників автомобілів кожного бренду і проаналізували кількість проблем, з якими вони зіткнулися за два роки експлуатації. При цьому скарги ділять на кілька категорій, але враховують все: починаючи від виходу з ладу фар і закінчуючи проблемами з під'єднанням смартфона через Bluetooth, а також переоціненими водієм можливостями асистуючих систем.

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За підсумками опитування, виробником найнадійніших автомобілів стала південнокорейська марка Genesis: у двох моделей виявили 89 скарг на 100 автомобілів. На другому місці опинився Lexus, у якого зафіксували 100 скарг, а третє місце дісталося Buick з результатом 103 скарги. При цьому Genesis бере участь у рейтингу вперше – за правилами, автомобілі бренду повинні продаватися на ринку не менше трьох років, щоб взяти участь у дослідженні.

Перша позиція за автомобілями марки Genesis

На останніх місцях рейтингу розташувалися чотири виробники, у яких на кожну машину надійшло в середньому по дві скарги від кожного власника. У їх числі: Volvo (185 скарг), Jaguar (186 скарг), Chrysler (214 скарг) і Land Rover з рекордним показником у 220 скарг на 100 машин.

До цього вісім років поспіль перше місце в рейтингу найбільш надійних трирічних автомобілів утримував Lexus. У минулому році він покращив свій показник зі 106 проблем до 100, проте все одно був посунутий на друге місце маркою Genesis. Південнокорейський бренд вже брав участь у дослідження J.D. Power, але тільки як новий автомобіль – в цій категорії він дебютував з другого місця, а потім двічі ставав лідером.

Крім того, експерти відзначили поліпшення середнього показника по індустрії. Він зменшився лише на два пункти (зі 136 до 134 проблем), проте за словами організаторів, цей показник – кращий за останній 31 рік.

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