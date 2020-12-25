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З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном

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Ferrari F355 Spider належав Шакілові О'Нілу - фото 1
Ferrari F355 Spider належав Шакілові О'Нілу

На аукціоні Bring a Trailer виставили на продаж Ferrari F355 Spider 1998 року випуску, який нібито належав легенді NBA Шакілу О'Нілу. В автомобілі є одна суттєва особливість – його салон надзвичайно просторий.

Італійський суперкар унікальний – його особливість в тому, що простір в салоні довелося спеціально збільшити через габарити колишнього власника, зріст якого досягає 216 сантиметрів.

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Зробити салон Spider просторішим вдалося, перемістивши паливний бак у передню частину – у стандартного суперкара він розташовується за сидіннями. Крім цього, автомобіль позбувся заводського даху, що дозволило прибрати громіздкий підйомний механізм і зрушити сидіння назад – таким чином звільнилося більше місця для ніг.

З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном - фото 440671
З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном - фото 440667
З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном - фото 440670
З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном - фото 440669

На цьому особливості Ferrari не закінчуються: він отримав виконані на замовлення крісла з розвиненою бічною підтримкою та логотипами Супермена на підголівниках. За ними розташувалися кастомні "плавники" з вбудованими динаміками аудіосистеми.

22-річний Ferrari F355 Spider у сріблястому кольорі кузова "взутий" у 19-дюймові колісні диски й оснащений гальмами Brembo. У рух його приводить 3,5-літровий V8, що розвиває 375 кінських сил і 268 Нм крутного моменту, а також працює у парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач. З місця до першої "сотні" суперкар розганяється менш ніж за п'ять секунд. Максимальна швидкість досягає 295 кілометрів на годину.

З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном - фото 440664
З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном - фото 440665
З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном - фото 440666
З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном - фото 440662

На цей момент найвища ставка на аукціоні становить 45 тисяч доларів, однак остаточна вартість може виявитися значно вищою, адже до кінця онлайн-торгів залишилося п'ять днів.

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