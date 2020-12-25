З молотка піде Ferrari Шакіла О'Ніла з надзвичайно просторим салоном

На аукціоні Bring a Trailer виставили на продаж Ferrari F355 Spider 1998 року випуску, який нібито належав легенді NBA Шакілу О'Нілу. В автомобілі є одна суттєва особливість – його салон надзвичайно просторий.

Італійський суперкар унікальний – його особливість в тому, що простір в салоні довелося спеціально збільшити через габарити колишнього власника, зріст якого досягає 216 сантиметрів.

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Зробити салон Spider просторішим вдалося, перемістивши паливний бак у передню частину – у стандартного суперкара він розташовується за сидіннями. Крім цього, автомобіль позбувся заводського даху, що дозволило прибрати громіздкий підйомний механізм і зрушити сидіння назад – таким чином звільнилося більше місця для ніг.

На цьому особливості Ferrari не закінчуються: він отримав виконані на замовлення крісла з розвиненою бічною підтримкою та логотипами Супермена на підголівниках. За ними розташувалися кастомні "плавники" з вбудованими динаміками аудіосистеми.

22-річний Ferrari F355 Spider у сріблястому кольорі кузова "взутий" у 19-дюймові колісні диски й оснащений гальмами Brembo. У рух його приводить 3,5-літровий V8, що розвиває 375 кінських сил і 268 Нм крутного моменту, а також працює у парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач. З місця до першої "сотні" суперкар розганяється менш ніж за п'ять секунд. Максимальна швидкість досягає 295 кілометрів на годину.

На цей момент найвища ставка на аукціоні становить 45 тисяч доларів, однак остаточна вартість може виявитися значно вищою, адже до кінця онлайн-торгів залишилося п'ять днів.

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