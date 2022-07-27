З Миколаєва – на Тернопільщину: як українка з юною дочкою шукали прихисток через війну

Чимало українців втратили через війну дах над головою, а кількість вимушено переселених осіб в України йде уже на мільйони. Багатьом сім'ям домівки розтрощили ворожі снаряди, а дехто покинув рідні стіни й вирушили у пошуках безпечнішого місця.

Така ж доля чекала й Олену Кубік та її 8-річну донечку. Жінка з Миколаєва стала черговою героїнею проєкту "СВОЇ" на 24 каналі, що розповідає про переселенців, яким вдалося знайти новий дім.

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Так, уже 8 березня жінка разом з донечкою покинули свою квартиру в Миколаєві й поїхали шукати нову домівку. Маршрут українок пролягав через Умань, Вінницю, Івано-Франківськ та Коломию, де їм надали тимчасовий прихисток.

Після цього Олена разом з донечкою поїхали до Львова, де прожили 1,5 місяця, а тоді вирушили до Чорткова. Так, рівно через 2 місяці пошуків – 8 травня – сім'я знайшла новий дім на Тернопільщині. Повну історію Олени можете прочитати на 24 каналі.

Що відомо про проєкт "СВОЇ"?

Історії тих, хто поїхав, аби повернутись – це про проєкт "СВОЇ" на 24 каналі. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід тих, кому довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.

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