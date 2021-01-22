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З Mazda MX-5 зробили родстер у стилі ретро: круті фото

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Mazda MX-5 змінили до невпізнання - фото 1
Mazda MX-5 змінили до невпізнання

Кузовне ательє Hurtan Cars з Іспанії представило модель під назвою Grand Albaycin, побудовану на базі японського родстера Mazda MX-5 (ND). Автомобіль отримав зовнішність у стилі ретро, ​​натхненну класичними британськими спорткарами, а назва дісталася йому від району Альбайсін у Гранаді.

Під час перероблення донорська Mazda MX-5 змінилася до невпізнання: родстер отримав великі крила, витягнуті капот і корму, грати радіатора з тонкими вертикальними ламелями, круглу оптику з сучасним наповненням і чотири патрубки вихлопної системи.

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З Mazda MX-5 зробили родстер у стилі ретро: круті фото - фото 444369
З Mazda MX-5 зробили родстер у стилі ретро: круті фото - фото 444370

Кузов пофарбований у темно-зелений і бежевий тони, а салон Hurtan Cars поки не розсекретив, не беручи до уваги фотографії спинок сидінь. За даними Carscoops, архітектуру MX-5 іспанці вирішили зберегти, але змінили обробку – вона підіграє кольорам екстер'єру.
Grand Albaycin запропонують у двох варіантах кузова: родстер з м'яким дахом або купе зі зсувним твердим верхом. Крім цього, для моделі приготували 2 варіанти оформлення: Heritage, з ухилом у ретро, ​​і "спортивний" Bespoke.

З Mazda MX-5 зробили родстер у стилі ретро: круті фото - фото 444371
З Mazda MX-5 зробили родстер у стилі ретро: круті фото - фото 444368

Двигуни збережуть від стандартної Mazda MX-5. Клієнти зможуть замовити модель з 1,5-літровим або 2-літровим "атмосферником" потужністю 132 і 184 кінських сил відповідно.

Прем'єра Grand Albaycin відбудеться 23 січня. Ймовірно, тоді ж іспанці розкриють характеристики та вартість моделі, а також відкриють прийом замовлень. Тираж псевдокласичного автомобіля обмежений: у 2021 році випустять всього 30 екземплярів.

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Джерело: carscoops
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