"З мамою немає зв'язку": Андрій Бедняков звернувся до росіян, згадавши про Маріуполь

Український телеведучий Андрій Бедняков емоційно розповів про катастрофічну ситуацію в його рідному Маріуполі, що постійно обстрілюють російські загарбники. Наразі він не може зв'язатися зі своєю мамою та сестрою.

На сторінці в інстаграмі Бедняков опублікував фото рідного міста після обстрілу російських окупантів.

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"Всім тим, хто підтримує війну, тим хто з літерою Z на аватарці пише мені: "ой цікаво, як ти перевзуєшся, коли ми переможемо" ... Два уточнення: я не перевзуюсь, і х*р ви переможете! Моє місто вистоїть! І знову буде пахнути морем, кукурудзою та батьками", – заявив ведучий.

Він також показав фото зруйнованого Маріуполя:

"Уявіть, що ваша мама, ваша найрідніша і найближча людина у світі, не виходить на зв'язок понад 10 днів. А з нею ваша рідна сестра. Вони знаходяться у місті, де вже найбільша гуманітарна катастрофа. Вони у місті, у якому чути вибухи, літаки і бомби, що падають, щохвилини. Уявили? До речі, а де зараз ваша мама? Якщо поруч, обійміть її, а якщо ні, то зателефонуйте і скажіть, що любите її", – додав ведучий.

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