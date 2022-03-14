Американська дизайнерка Вера Вонг та її команда підтримали Україну

Знаменита американська дизайнерка Вера Вонг звернулася зі словами підтримки до України та українців. Ось, що вона написала.

Так, вона опублікувала фото, де разом зі своєю командою позує у жовто-блакитних футболках.

Це важливо: Експерт паливного ринку розповів, що буде з бензином в Україні

"Від моєї банди всім вам в Україні: ми з вами", – написала вона. І закликала своїх фоловерів приєднатися до її команди та підтримати Український кризовий фонд. Також вона додала, що для фото знялася лише частина її команди, проте решта членів команди також підтримує Україну.

Нагадаємо, раніше Україну підтримали Емілія Кларк, Джаред Лето, Енн Хетевей та інші.

І ще: Дмитро Дікусар ледь не загинув через обстріл ракетами: фото і відео наслідків удару