Футболіст Манчестер Сіті Зінченко розповів, як англійці ставляться до війни в Україні

Гравець Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко розповів, як в Англії ставляться до війни, яку Росія розв'язала проти України.

В ефірі національного телемарафону півзахисник також зазначив, що ФІФА правильно зробила, коли позбавила Росію футболу.

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"Всі мої напарники по команді шоковані від того, що відбувається. Вони хапаються за голову обома руками, не розуміючи, як подібне може бути у 2022 році. Дуже співчувають. Не тільки мої одноклубники, а й самі британці. Дбають про долю нашого народу. Щодня у мене запитують, що я думаю про перспективи України у війні з Росією. Перемога за нами! Вже за 18 днів всі побачили, як наша нація, народ, військові, взагалі всі наші українці, як вони борються і показують всьому світу, що ми ніколи не здамося!" – зазначив Зінченко.

Щодо виключення російських команд усіх рівнів з міжнародних змагань з боку УЄФА та ФІФА футболіст каже, що це сталося, бо агресор перейшов усі можливі межі. Вони вбивають мирних мешканців, тому ніхто у світі не зможе сприйняти цю позицію. Їх карають усіма можливими санкціями.

Зінченко і Миколенко

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