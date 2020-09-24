З легендарного Lincoln Continental зробили ванну на колесах: кумедне відео

Lincoln Continental 1972 року перетворили на ванну на колесах

Щорічно у США проходить пародійна гонка 24 Hours of LeMons, в якій беруть участь старі автомобілі, куплені за безцінь й перероблені на химерні об'єкти на колесах. Одним з найцікавіших екземплярів останньої гонки став Hot Tub Lincoln – Lincoln Continental Mark IV 1972 року, який перетворили на ванну.

Купе купили за 600 доларів у стані "майже на ходу". Під час перероблення автомобіль позбавили даху, салон оббили скловолокном, загерметизували всі щілини та додали водонепроникні ущільнення в основу рульової колонки та педалей.

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Ходова частина, яка мала витримати вагу 2650 літрів води, також пройшла певні доопрацюванню: машині посилили раму та встановили нову пружинну підвіску.

Нова обробка салону виявилася здатною утримати вологу, проте варто було купе рушити з місця, як вода починала розливатися на всі боки – з цієї витратою довелося змиритися.

Щоб не замерзнути під час заїзду, ванну зробили з підігрівом. Для цього шланги з охолоджувальною рідиною були протягнуті від двигуна у салон. Однак система виявилася непрактичною: через кілька кілометрів шляху вода в салоні стала брудною від іржі старенького V8 і нагрілася так, що "гонщикам" довелося зупинитися, вилізти з імпровізованої ванни та перекрити надходження гарячої рідини.

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