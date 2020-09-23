У покинутій школі виявили колекцію рідкісних авто: фото

Американський фотограф Брайант Ніл виявив в американському штаті Нью-Йорк занедбану школу. Але яким було його здивування, коли він потрапив всередину будівлі і виявив близько десятка рідкісних автомобілів під товстим шаром пилу і іржі.

За словами автора фотографій, освітній заклад побудували у 1913 році. Школа пропрацювала аж до 80-х років. Після закриття будівлю використовували як автомобільну майстерню, в якій інженери створювали унікальні хот-роди і займалися тюнінгом серійних автомобілів.

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Однак майстерня проіснувала недовго. Винним у тому став нещасний випадок. Під час навантаження одного з тюнінгованих автомобілів власник фірми отримав серйозні травми, після яких протягом декількох років так і не зміг відновитися. Переїхавши до Флориди, господар закрив автомайстерню разом з машинами, які були всередині.

Фото знахідок фотографа:

Серед моделей, які так і залишилися "вмирати" у будівлі колишньої школи, фотограф знайшов Chrysler PT Cruiser 2006 року випуску, Ford Mustang 1999 року, 60-річний Cadillac Deville, а також Mercury, що зійшов з конвеєра 72 роки тому, піввіковий Chevrolet 210 і хот-род Ford Model A 30-х років. Більшість моделей покриті товстим шаром іржі та втратили колишню велич.

Наприклад, у результаті серйозної аварії червоний Chevrolet Corvette C4 позбувся передніх фар. Однак деякі машини збереглися у непоганому стані. Якщо є охота, автомобілі можна реанімувати та поповнити ними чию-небудь приватну колекцію.

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