З кривавим ковпаком та мотузкою: в Одесі "оновили" пам’ятник Катерині II

Скандальний пам'ятник Катерині II в Одесі знову "прикрасили" невідомі. Цього разу монумент, за знесення якого виступають мешканці міста, отримав кривавий ковпак ката та мотузку.

В Одесі невідомі громадяни доповнили образ монумента російської імператриці Катерини II, вдягнувши на неї кривавий ковпак та давши у руки зашморг. Це вже не вперше сумнівний пам'ятник отримує "оновлення", адже його регулярно розфарбовують з закликами знести. Тим часом місцева влада відмовляється робити демонтаж Катерини, яка відома своєю русифікацією України. Фото пам'ятника з новими декораціями поділився історик та керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

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Х*р вам, а не Одесу! Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого маркера на Катерининській площі в Одесі. Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради, і кожен день свіжих? Для кого, як ви друзі думаєте? – написав він.

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