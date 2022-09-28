Спершу відбудуємо міста: Харківська школа архітектури про плани після перемоги

Повномасштабне вторгнення російських окупантів змусило українські міста забути про спокій та мирне життя, а Харків і досі перебуває під обстрілами. Як вдалось врятувати Харківську школу архітектури та які плани у її викладачів та студентів – дізнавайтесь далі.

Чимало українських міст через російських загарбників зараз складно впізнати, а Харків й досі залишається під постійними обстрілами. З перших днів повномасштабного вторгнення мешканцям довелось вирішувати: чи залишатись, чи виїздити до більш безпечних областей. Свою історію розповіли 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ викладачі та студенти Харківської школи архітектури, які евакуювались до Львова.

Повне інтерв'ю з Харківською школою архітектури читайте тут

Ще за тиждень до початку повномасштабної війни викладачі приватної Харківська школа архітектури прийняли рішення відправити всіх студентів на навчання в онлайн-формат, що допомогло зменшити ризики для майбутніх архітекторів.

Але майже вся викладацька команда станом на 24 лютого перебувала у Харкові, більшості з них вдалось виїхати у перший день вторгнення. Перші тижні були дуже довгими та складними, а згодом повернувся онлайн-формат навчання.

І таким чином ми працювали ще декілька місяців, поки команди стягувались до Львова. Ми отримали простори, які нам надала Львівська академія мистецтв. І була можливість навчати студентів тут, офлайн. Ми також облаштували майстерню таку, щоб студенти могли працювати з макетами. І напевно десь влітку – в липні – студенти першого курсу стягнулися у Львів, щоби пройти будівельну практику, – ділиться викладачка Дарія Ожиганова.

Історії тих, хто поїхав, аби повернутись – це про проєкт "СВОЇ" на 24 каналі. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід тих, кому довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.

Про плани після перемоги

Вертатися до Харкова. Це було те, що ми відразу декларували. І це було, напевно, перше питання, яке я поставила нашій ректорці, коли вона запропонувала мені поїхати до Львова. Я спиталася, який у нас план дій далі й чи ми повертаємося в Харків. І так, ми повертаємося в Харків, це обов'язково. Проте ми не знаємо, коли, – розповідає Дарія.

Зараз навчальний заклад планує провести у Львові ще один академічний рік та відстежує розвиток подій в країні. Викладачі сподіваються, що повернуться у рідний Харків менш як за рік. Там залишилась їхня будівля та й назва школи говорить сама за себе.

Такою була Харківська школа архітектури до повномасштабної війни / The Village

Тим часом студент Володимир Петрик ділиться, що у майбутньому хоче створювати архітектурні інсталяції, однак ключова ціль для початку стосується України.

Першочергово ми відбудовуємо міста. Тоді ми будемо займатися, хто чим хоче, – зазначає майбутній архітектор.

Тому не втрачаймо бойовий дух, допомагаймо нашим громадянам та захисникам, а також рухаємось разом до перемоги! Ми обов'язково визволимо всі наші міста та відбудуємо все, що зруйнували російські окупанти!

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