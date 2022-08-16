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У Естонії приберуть усі радянські пам'ятники з громадських місць
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Уряд Естонії ухвалив рішення прибрати радянські пам'ятники з громадських місць по всій країні. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зробила допис на своїй офіційній сторінці у соцмережі Твіттер щодо такого рішення. І зазначила, що такі пам'ятники загалом шкодять громадськості.
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Мій уряд вирішив прибрати радянські пам'ятники з громадських місць по всій Естонії. Як символи репресій та радянської окупації вони стали джерелом зростання соціальної напруги – у цей час ми повинні звести до мінімуму ризик для громадського порядку" – зазначила Кая Каллас, прем'єр-міністерка Естонії.
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